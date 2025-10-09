Buzoianu: Aproape o treime din proiectele de mediu din PNRR s-au pierdut

„Am ieșit public și am spus foarte clar care este stadiul. Stadiul era unul devastator. Deci la mai bine de 2 ani de zile de la implementarea PNRR-ului, erau proiecte masive, foarte multe dintre ele care erau la 0%. Și vorbim asta la foarte multe autorități din subordinea Ministerului Mediului. Apele Române au ieșit în evidență pentru că la ei s-au pierdut sume uriașe. Dar să știți că s-au pierdut și în Delta Dunării, s-au pierdut și la ANM, s-au pierdut și la ANEMAP”, a spus Buzoianu, la RFI.

Întrebată ce înseamnă „o parte” din proiecte pierdute, ministrul a răspuns că „aproape o treime”.

Buzoianu a anunțat că vor fi salvate proiectele care au depășit pragul de 30% implementare

„Urmează să trecem un memorandum în guvern, în perioada imediat următoare, noi sperăm chiar săptămâna viitoare, prin care proiectele care erau peste 30% să continue pentru că pentru ele există finanțare de la nivelul Comisiei Europene. Asta înseamnă o parte semnificativă, practic toate proiectele de apă canal, de exemplu, de peste 30% implementate. Toate proiectele pentru centrele de aport voluntar de peste 30%. Ca să înțeleagă toată lumea, toate centrele de aport voluntar sunt locurile în care dacă ai deșeuri voluminoase, mobilă, dacă ai deșeuri vegetale în rural și nu știi unde să le duci, poți să le duci acolo”.

Ministrul a explicat că prin PNRR „sunt planificate să fie finalizate până la finalul lunii august anul următor 200 de astfel de centre” de aport voluntar, dar există o problemă.

„Ministerul a decis să centralizeze, acum câțiva ani de zile, să centralizeze achiziția pentru containere. Containerele unde se ducă să se arunce aceste deșeuri. Ce credeți că s-a întâmplat? Din nouă licitații, din nouă loturi, patru sunt blocate. Sunt blocate în contestații. Noi sperăm că anul acesta să se finalizeze, aceste contestații, să existe în sfârșit un câștigător stabilit de către justiție și să putem să dăm, pentru că până la urmă, de la momentul în care câștigătorul este stabilit în instanță, mai ai nevoie de un timp foarte scurt să livrezi containerele respective. Deci, practic, investițiile sunt făcute în aproape toate cazurile din aceste 200 dintre centrele de aport voluntar, doar că așteaptă majoritatea dintre ele containerele de la Ministerul Mediului. Ceea ce ne arată că întotdeauna este o discuție foarte importantă de avut între dorința de a controla să nu se întâmple niște lucruri abuzive la nivel local și atunci preferi să centralizezi, dar pe de altă parte, centralizând achizițiile, e linișt să blochezi tot. Dacă, de exemplu, o singură achiziție nu merge bine, ai blocat, de fapt, proiectele pe toată țara”.