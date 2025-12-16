Prima pagină » Politic » Grindeanu: Da, noi am amendat un management catastrofal al ministrei Buzoianu

Grindeanu: Da, noi am amendat un management catastrofal al ministrei Buzoianu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său nu a încălcat niciujn protocol când a votat împotriva ministrului Diana Buzoianu și că dacă săptămâna viitoare un alt ministru ar pune în pericol sau ar priva de drepturi oameni din România PSD ar acționa la fel.
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
16 dec. 2025, 15:59, Politic

Grindeanu a spus, marți, că l-a informat pe premier încă de sântămâna trecută că PSD va vota moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu,

„Ceea ce a fost în Senat ieri (luni – n.r.), a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru. Iar faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț. De fiecare dată când există un management prost, pe noi nu ne încurcă anumite lucruri și vom semnala aceste derapaje. Atâta timp cât sunt în continuare oameni din trei județe fără apă și nu răspunde nimeni să știți că – sunt parte sau nu, sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții – primul lucru e că trebuie să răspundem față de oameni aceia, dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că pe cei 120.000 de oameni fără apă „nu-i interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament”, ei fiind în continuare fără apă.

„Vă spun că dacă săptămâna viitoare e alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oamenii din România, în același mod vom acționa”, a mai spus Grindeanu.

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată, luni, de Senat.

