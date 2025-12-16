Ce pot păți medicii care răspândesc fake-news. Proiect trecut de comisiile din parlament

Proiectul vizează sancționarea medicilor care, prin declarații publice sau în mediul online, răspândesc informații false ori contrare dovezilor științifice recunoscute, punând astfel în pericol sănătatea cetățenilor.

Propunerea legislativă, inițiată de parlamentarii USR Adrian Wiener și Remus Negoi, modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, introducând prevederi clare la articolele 450 și 455.

Potrivit textului adoptat în comisie, la Articolul 450, alineatul (1), „medicul va putea fi tras la răspundere disciplinară pentru răspândirea în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, atunci când aceste fapte pot afecta sănătatea publică”.

În ceea ce privește sancțiunile, la Articolul 455 se introduce un nou alineat care prevede că, pentru abateri de acest tip, la prima abatere se aplică „interdicția de a exercita profesia sau anumite activități medicale pentru o perioadă cuprinsă între o lună și un an”. În cazul celei de-a doua abateri, sancțiunea constă în „retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România”.

Cei doi inițiatori, susțin că s-a constatat o „creștere alarmantă a cazurilor” în care unii medici au folosit autoritatea profesională pentru a disemina informații înșelătoare. „Consecințele pot fi devastatoare”, iar acest proiect este menit să fie un „scut pentru sănătatea publică”, susțin parlamentarii.