Prima pagină » Social » Pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor anunțat de ministra mediului

Pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor anunțat de ministra mediului

Un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor anunțat de ministra mediului, Diana Buzoianu.
Pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor anunțat de ministra mediului
Andreea Tobias
22 dec. 2025, 20:54, Social

Camioanele care intră în țară cu gunoaie ilegale vor putea fi oprite începând cu această săptămână. Vor fi scanate rapid și eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu care va folosi un scaner cu raze x.

Scanerul identifică dacă sunt sau nu transportate deșeuri ilegale.

„Evident, acest scaner nu va fi suficient pentru a ajunge să fie testate toate camioanele care intră în țară. Este însă un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor – un echipament ultra modern care a costat aproximativ 2 milioane de euro din PNRR”, susține ministra.

Acest scaner a fost deja testat și va putea fi pus în zone de frontieră.

„Pe scurt: aducem secolul XXI în activitatea de control a Gărzii de Mediu. Astăzi Garda de Mediu are mijloace, are legislatie și efective suplimentate de control și vor putea opri mai eficient la graniță deșeuri ilegale care intră anual în țară, pentru a evita abandonarea sau incinerarea lor”.

750 de acțiuni ale Gărzii de Mediu

Numai în ultima lună au fost realizate 750 de acțiuni ale Gărzii de Mediu în care au fost utilizate echipamentele moderne cumpărate prin PNRR.

„Pentru ca acest lucru să poată fi realizat am adoptat imediat ce am ajuns la minister normele necesare în legislație. Ceea ce până ieri părea de necrezut, îmi doresc să devină o normalitate în abordarea modernă a activității de inspecție. Combatem eficient importurile ilegale de deșeuri și criminalitatea de mediu!”, arată Buzoianu.

