Prima pagină » Știri externe » O delegaţie Hamas se întâlneşte la Cairo cu mediatorii din Qatar şi Egipt

Reprezentanţi ai mişcării Hamas se află luni la Cairo pentru discuţii cu oficiali din Qatar şi Egipt privind menţinerea unui armistiţiu fragil în Fâşia Gaza, după o nouă serie de atacuri israeliene soldate cu zeci de morţi.
Rareș Mustață
20 oct. 2025, 14:31, Știri externe

O delegaţie Hamas, condusă de oficialul Khalil al-Hayya, urmează să se întâlnească luni la Cairo cu reprezentanţi din Qatar şi Egipt, potrivit agenţiei AFP, care citează o sursă apropiată negocierilor.

Întâlnirea are loc pe fondul intensificării violenţelor din Fâşia Gaza şi al încercărilor diplomatice de a prelungi un armistiţiu tot mai fragil.

Discuţiile vor viza, potrivit sursei, „zeci de atacuri aeriene care au ucis numeroşi oameni în Fâşia Gaza” duminică.

Delegaţia Hamas va avea şi o întrevedere separată cu oficiali egipteni, pentru a pregăti un dialog interpalestinian ce va avea loc tot în Egipt şi care îşi propune „unificarea facţiunilor palestiniene”.

Tensiunile s-au amplificat după ce Israelul a lansat noi lovituri aeriene în mai multe zone ale Gazei, afirmând că armata sa fusese atacată de luptători Hamas.

Mişcarea palestiniană a negat orice implicare.