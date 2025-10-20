O delegaţie Hamas se întâlneşte la Cairo cu mediatorii din Qatar şi Egipt

O delegaţie Hamas, condusă de oficialul Khalil al-Hayya, urmează să se întâlnească luni la Cairo cu reprezentanţi din Qatar şi Egipt, potrivit agenţiei AFP, care citează o sursă apropiată negocierilor.

Întâlnirea are loc pe fondul intensificării violenţelor din Fâşia Gaza şi al încercărilor diplomatice de a prelungi un armistiţiu tot mai fragil.

Discuţiile vor viza, potrivit sursei, „zeci de atacuri aeriene care au ucis numeroşi oameni în Fâşia Gaza” duminică.

Delegaţia Hamas va avea şi o întrevedere separată cu oficiali egipteni, pentru a pregăti un dialog interpalestinian ce va avea loc tot în Egipt şi care îşi propune „unificarea facţiunilor palestiniene”.

Tensiunile s-au amplificat după ce Israelul a lansat noi lovituri aeriene în mai multe zone ale Gazei, afirmând că armata sa fusese atacată de luptători Hamas.

Mişcarea palestiniană a negat orice implicare.