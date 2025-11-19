Surse: Întâlnirea dintre Statele Unite și Hamas de la Ankara, anulată în urma presiunilor israeliene

O reuniune planificată pentru miercuri la Ankara, în Turcia, între trimisul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și liderul Hamas, Khalil al Hayya, nu va mai avea loc.

Surse palestiniene citate de publicația libaneză Al Mayadeen, afiliată Hezbollah, afirmă că presiunile Israelului au dus la anularea întâlnirii dintre cei doi reprezentanți.

La început, canalul saudit A Sharq a prezentat informația despre această întâlnire și a menționat că un oficial Hamas a furnizat aceste detalii privind întrevederea lor.

Același oficial a spus publicației saudite că „Hamas va asculta planurile administrației americane de a implementa acordul președintelui american Donald Trump cu Gaza”.

Până în acest moment nu există confirmări exacte din alte surse în ceea ce privește anularea întâlnirii.