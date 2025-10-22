Peste 800 de personalități publice solicită interzicerea „superinteligenței” artificiale: „Viitorul AI ar trebui să servească umanității, nu să o înlocuiască”

Peste 800 de persoane, printre care personalități proeminente, au semnat o declarație publicată miercuri în care solicită o pauză în dezvoltarea superinteligenței, scrie CNBC.

Toți semnatarii acestei declarații avertizează că perspectiva superinteligenței „a stârnit îngrijorări, de la lipsirea de putere a oamenilor, pierderea libertății, a libertăților civile, a demnității și a controlului, până la riscuri pentru securitatea națională și chiar potențiala extincție a umanității”.

Aliați ai președintelui Trump și laureați ai premiului Nobel, printre semnatari

Printre cei care au semnat declarația se mai află atât laureați ai premiului Nobel – „nașii AI” Yoshua Bengio și Geoff Hinton -, cât și aliați ai președintelui american, respectiv Steve Bannon și Glenn Beck. În plus, pe listă se mai află și membri ai familiei regale britanice – prințul Harry și soția sa, Meghan Markle -, precum și fosta președintă a Irlandei, Mary Robinson, scrie Financial Times.

„Viitorul inteligenței artificiale ar trebui să servească umanității, nu să o înlocuiască. Cred că adevăratul test al progresului nu va fi cât de repede ne mișcăm, ci cât de înțelept ne ghidăm. Nu există o a doua șansă”, a declarat Prințul Harry, Duce de Sussex, într-un mesaj care însoțea scrisoarea.

Declarația cere interzicerea dezvoltării superinteligenței până în momentul în care va exista un sprijin public puternic pentru această tehnologie, dar și un consens științific că aceasta poate fi construită și controlată în condiții de siguranță.

În trecut, nume mari din industria tehnologiei, precum Elon Musk și Sam Altman, avertizau că „dezvoltarea inteligenței artificiale superumane (SMI) este probabil cea mai mare amenințare la adresa existenței continue a umanității”.

La începutul acestui an, Elon Musk a declarat într-un podcast că există „doar 20% șanse de anihilare” atunci când a discutat despre riscurile ca AI avansată să depășească inteligența umană.