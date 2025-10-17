Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru de procesare asistat de inteligență artificială din lume, la Viena

Noul centru din Viena introduce în premieră o inovație mondială: un sistem de expediere în timp real integrat în rețeaua AutoStore, care sortează automat comenzile în funcție de rutele de livrare. Această inovație elimină manipularea manuală, crește viteza și reduce costurile – permițând procesarea completă a peste 20.000 de produse (inclusiv proaspete, ambientale, congelate și farmaceutice) în doar 30 de minute.
În baza parteneriatului, Veloq devine partener oficial AutoStore Solutions Provider, combinând platforma robotică consacrată a AutoStore cu software-ul propriu bazat pe inteligență artificială și expertiza operațională a Veloq. Împreună, cele două companii creează un model scalabil care ajută retailerii alimentari din întreaga lume să ofere livrări mai rapide, produse mai proaspete și operațiuni mai sustenabile – fie că este vorba de centre logistice centrale de mari dimensiuni sau de unități compacte urbane de fulfilment.
Citeşte comunicatul integral AICI