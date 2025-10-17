Prima pagină » Comunicate » Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru de procesare asistat de inteligență artificială din lume, la Viena

Viitorul retailului alimentar a venit mai rapid: Veloq, compania de automatizare bazată pe inteligență artificială, născută în cadrul Rohlik Group (din care face parte supermarketul online Sezamo), și AutoStore™, liderul global în soluții inteligente de gestionare a comenzilor, au inaugurat ieri la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume și au anunțat un parteneriat global menit să aducă noua generație de automatizare în retailul alimentar la nivel internațional.
Mediafax
17 oct. 2025, 11:49

Noul centru din Viena introduce în premieră o inovație mondială: un sistem de expediere în timp real integrat în rețeaua AutoStore, care sortează automat comenzile în funcție de rutele de livrare. Această inovație elimină manipularea manuală, crește viteza și reduce costurile – permițând procesarea completă a peste 20.000 de produse (inclusiv proaspete, ambientale, congelate și farmaceutice) în doar 30 de minute.

În baza parteneriatului, Veloq devine partener oficial AutoStore Solutions Provider, combinând platforma robotică consacrată a AutoStore cu software-ul propriu bazat pe inteligență artificială și expertiza operațională a Veloq. Împreună, cele două companii creează un model scalabil care ajută retailerii alimentari din întreaga lume să ofere livrări mai rapide, produse mai proaspete și operațiuni mai sustenabile – fie că este vorba de centre logistice centrale de mari dimensiuni sau de unități compacte urbane de fulfilment.

