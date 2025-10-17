Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru de procesare asistat de inteligență artificială din lume, la Viena

Viitorul retailului alimentar a venit mai rapid: Veloq, compania de automatizare bazată pe inteligență artificială, născută în cadrul Rohlik Group (din care face parte supermarketul online Sezamo), și AutoStore™, liderul global în soluții inteligente de gestionare a comenzilor, au inaugurat ieri la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume și au anunțat un parteneriat global menit să aducă noua generație de automatizare în retailul alimentar la nivel internațional.