Analiză Storia: În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București s-au scumpit cu 70%

Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 - septembrie 2025, în timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 70%, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Dintre marile orașe, cel mai lent ritm de creștere a fost în Timișoara, unde prețurile s-au majorat cu 53%.
Mediafax
21 oct. 2025, 15:23, Comunicate

Prețurile medii la apartamente au crescut în ultimii 6 ani în toate marile orașe ale României, însă creșterile nu au fost uniforme la nivel național, întrucât variațiile au depins atât de evoluția economiei României, cât și de o serie de factori locali.

Datele analizate provin din anunțurile de vânzare de apartamente publicate pe platforma imobiliară Storia, între septembrie 2019 și septembrie 2025. Analiza a luat în calcul atât apartamentele noi, cât și apartamentele de pe piața secundară, cu una, două, trei sau patru camere.

