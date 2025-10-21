Analiză Storia: În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București s-au scumpit cu 70%

Prețurile medii la apartamente au crescut în ultimii 6 ani în toate marile orașe ale României, însă creșterile nu au fost uniforme la nivel național, întrucât variațiile au depins atât de evoluția economiei României, cât și de o serie de factori locali.

Datele analizate provin din anunțurile de vânzare de apartamente publicate pe platforma imobiliară Storia, între septembrie 2019 și septembrie 2025. Analiza a luat în calcul atât apartamentele noi, cât și apartamentele de pe piața secundară, cu una, două, trei sau patru camere.

