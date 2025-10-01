Imobiliare: Doi din trei cumpărători se așteaptă la scumpiri pe piața rezidențială

„Observăm că doi din trei cumpărători se așteaptă ca prețurile apartamentelor să crească anul viitor, un procent considerabil mai mare decât în măsurătorile de piață anterioare. Credem că această percepție este mai degrabă realistă și are la bază inflația care nu poate ocoli zona imobiliară, creșterea costurilor de construcție, apariția unor proiectelor noi cu standarde superioare, oferta mai redusă pe nou”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România a ajuns la finele lunii septembrie la valoarea de 1.909 euro/mp util, după un avans cu 15% înregistrat în ultimul an.

Cumpărătorii achită cele mai mari prețuri în Cluj-Napoca, Brașov și în București. Apartamentele clujenilor au ajuns să se vândă cu aproape 9% mai scump față de începutul toamnei trecute. În Brașov, media înregistrată la nivelul pieței rezidențiale este de 2.223 euro/mp util, iar în București de 2.129 euro/mp util. Au putut fi observate, astfel, majorări în ritm anual cu 12%, respectiv cu 18%.

Proprietarii și dezvoltatorii scot la vânzare apartamente cu prețuri mai mari comparativ cu septembrie 2024 și în Timișoara, Iași și Constanța. Discutăm despre costuri cu 11%-13% mai mari pe metrul pătrat.

Piețele rezidențiale secundare au crescut

Majorări au putut fi observate și pe piețele rezidențiale secundare din România. În Sibiu, de exemplu, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut de la 1.727 euro/mp util la începutul toamnei trecute la 1.908 euro/mp util în prezent. În Oradea prețul mediu a avansat, în același interval de timp, de la 1.625 euro/mp util la 1.825 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Evoluții spectaculoase au putut fi observate, totodată, în ultimul an în Ploiești și Craiova, unde prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut cu aproape 17%, respectiv cu circa 19%.

Aproximativ 65% dintre cumpărători se așteaptă ca prețurile locuințelor să crească în următorul an, conform unui studiu realizat de Imobiliare.ro și de compania de cercetare a pieței Unlock Market Research. La finele anului trecut, mai puțin de jumătate dintre cumpărători anticipau scumpiri pe piața imobiliară.

Dintre cei care consideră că prețurile vor continua să urmeze un trend ascendent în următoarea perioadă, jumătate se așteaptă să vadă majorări cuprinse între 5% și 10%, în timp ce alți 33% sunt de părere că scumpirile pot depăși 10%.

Numărul românilor care încă mai cred că prețurile ar putea să se reducă semnificativ în imobiliare a scăzut puternic față de cel înregistrat în urma unei cercetări similare realizate de Imobiliare.ro la sfârșitul lui 2024. Dacă atunci 33% dintre respondenți anticipau ieftiniri, acum doar 17% consideră că locuințele ar putea să devină mai accesibile.

Mai mult, dacă atunci 71% dintre respondenți erau de părere că prețurile locuințelor vor scădea cu mai mult de 10% în lunile ce urmau, acum doar 34% mai au astfel de așteptări.