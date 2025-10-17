Prima pagină » Comunicate » Recomandare de weekend – Visit Timiș

Recomandare de weekend – Visit Timiș

Dacă în ultimele săptămâni v-am trimis pe la diferite târguri de gastronomie din Timiș, du-minica aceasta luăm o mică pauză de la ceaune și afumături și avem o recomandare ex-celentă pentru toți pasionații de drumeții și, mai ales, pentru iubitorii de muzică.
17 oct. 2025, 19:03, Comunicate

La doar o oră de Timișoara, adânc în inima Munților Poiana Ruscă, de mai bine de 40 de ani are loc o inițiativă unică în România și în Europa de Est.

Este vorba despre concertul din Peștera Românești, un fenomen care a luat naștere în 1984, când medicul și speologul Constantin Lupu, un vizionar al vremurilor sale, a simțit chemarea muntelui și potențialul turistic al zonei.

De atunci, în Peștera de la Românești au concertat nume importante precum Orchestra Simfonică Regală din Danemarca, Filarmonica Banatul, Orchestra din Szeged, Ștefan Ruha, Gabriel Croitoru, dar și trupe care au făcut istorie — Cargo, Celelalte Cuvinte și Zdob și Zdub. Din acel vis s-a născut o tradiție care dăinuie și în prezent, chiar dacă inițiatorul ei, doctorul Constantin Lupu, a trecut în neființă toamna aceasta, la vârsta de 89 de ani.

