Hridaya – conceptul de „retragere în tăcere” care transformă practica de yoga într-o experiență de cunoaștere interioară autentică

Ce presupune o retragere în tăcere Hridaya (silent retreat)

Retragerea în tăcere oferă o experiență intensivă de meditație și yoga, orientată către revelarea Inimii Spirituale, care este conștiința pură, dincolo de procesele mentale. Participanții respectă disciplina tăcerii (mauna), renunță la stimulii exteriori și rămân ancorați în observarea atentă a profunzimii propriei ființe.

Programul include: meditații ghidate și tehnici de respirație, sesiuni de hatha yoga, conferințe și învățături din Advaita Vedanta, Yoga, Tantra, Dzogchen, Creștinism ezoteric, perioade de reflecție și contemplare, alimentație echilibrată și ritm zilnic stabil. Atmosfera sigură, spațiul natural și ghidarea profesorilor susțin liniștirea minții și o stare profundă de pace.

