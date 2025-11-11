Prima pagină » Comunicate » Hridaya – conceptul de „retragere în tăcere” care transformă practica de yoga într-o experiență de cunoaștere interioară autentică

Hridaya – conceptul de „retragere în tăcere” care transformă practica de yoga într-o experiență de cunoaștere interioară autentică

Metoda Hridaya a devenit cunoscută la nivel internațional prin activitatea lui Sahajananda (Claudiu Trandafir), fondatorul Școlii Hridaya Yoga și Profesor Hatha Yoga cu peste 40 de ani de experiență. Prin retragerile în tăcere susținute în Europa, Mexic și Asia, conceptul a primit o formă accesibilă și structurată pentru publicul contemporan. Practica silent retreat provine din tradiții spirituale vechi budiste, yoghine și monastice, în cadrul cărora meditația și tăcerea au fost folosite pentru introspecție, purificare și claritate interioară.
Ce presupune o retragere în tăcere Hridaya (silent retreat)

Retragerea în tăcere oferă o experiență intensivă de meditație și yoga, orientată către revelarea Inimii Spirituale, care este conștiința pură, dincolo de procesele mentale. Participanții respectă disciplina tăcerii (mauna), renunță la stimulii exteriori și rămân ancorați în observarea atentă a profunzimii propriei ființe.

Programul include: meditații ghidate și tehnici de respirație, sesiuni de hatha yoga, conferințe și învățături din Advaita Vedanta, Yoga, Tantra, Dzogchen, Creștinism ezoteric, perioade de reflecție și contemplare, alimentație echilibrată și ritm zilnic stabil. Atmosfera sigură, spațiul natural și ghidarea profesorilor susțin liniștirea minții și o stare profundă de pace.

