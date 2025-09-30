Analiză Storia: Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, oferta locuințelor de închiriat a explodat: +42% față de anul trecut

În ciuda scumpirilor, interesul pentru chirii s-a menținut, chiar dacă contactările dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de anul trecut, în timp ce vizualizările de pagini au crescut cu 6%. Acest comportament arată că persoanele interesate de închirieri continuă să caute locuințe, dar cu mai multă atenție și comparație între opțiuni. Creșterea ofertei este susținută și de un interes mai mare al proprietarilor și agențiilor imobiliare de a lista apartamente pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Pe lângă creșterea ofertei, și dinamica tranzacțiilor s-a schimbat. În septembrie, durata medie de publicare a unui anunț a fost cu 15% mai mică decât anul trecut, ceea ce arată că apartamentele care corespund criteriilor de căutare s-au închiriat mai repede. În prezent, pe Storia sunt disponibile peste 29.000 de anunțuri active cu imobile de închiriat la nivel național, dintre care peste 10.000 doar în București.

Citeşte comunicatul integral AICI