România, noul punct de interes pentru investițiile imobiliare din Europa Centrală și de Est

România, noul punct de interes pentru investițiile imobiliare din Europa Centrală și de Est

North Bucharest Investments anticipează o accelerare a interesului internațional pentru piața imobiliară locală, în urma lansării programului Golden Visa România – un mecanism modern care oferă investitorilor străini drept de rezidență pe 5 ani și posibilitatea de a solicita ulterior cetățenia română.
Mediafax
16 oct. 2025, 15:40, Comunicate

Programul, care permite investiții eligibile de minimum 400.000 de euro în imobiliare, titluri de stat, fonduri de investiții sau acțiuni listate, poziționează România printre puținele state europene ce mențin o abordare deschisă și competitivă pentru atragerea capitalului internațional.

România oferă una dintre cele mai avantajoase combinații de accesibilitate și profitabilitate :
Pragul minim de investiție: 400.000 euro – mai redus decât în Grecia (400–800.000), Spania (500.000) sau Italia (peste 500.000).
Randament mediu al chiriilor: 6–7%, față de 3–4% în Uniunea Europeană.
Preț mediu al locuințelor noi: circa 1.800 euro/m², de două ori sub Atena și de aproape trei ori sub Lisabona sau Roma.

