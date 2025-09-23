Evenimentul de referință al pieței imobiliare din România, Târgul Național Imobiliar (TNI) – ZEB EXPO revine în perioada 26 – 28 septembrie 2025 cu o ediție specială de toamnă dedicată tuturor persoanelor care doresc să își achiziționeze prima locuință, să facă un upgrade imobiliar, să contacteze constructori de case pe structură de lemn sau companii ce livrează case modulare, să investească în piața imobiliară din țară sau din străinătate, precum și a celor care doresc să renoveze și să eficientizeze energetic o proprietate existentă.

În contextul unei piețe imobiliare aflate într-o perioadă de provocare, dar și de oportunități, ediția 39 a Târgului Național Imobiliar TNI începe VINERI, 26 septembrie la ora 10.00 la Palatul Parlamentului reunind peste 100.000 de oferte imobiliare și cumulând promoții și reduceri ce depășesc 2 milioane de euro.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21292