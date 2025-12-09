Analiză Storia: În ce orașe din România e cel mai scump să locuiești cu chirie

„În marile orașe ale României, prețurile proprietăților imobiliare au înregistrat în ultimii ani creșteri constante, ajungând în unele cazuri să se dubleze față de nivelul din 2019. Această evoluție se reflectă direct și în prețurile chiriilor solicitate de proprietari. Raportat la evoluția salariului mediu net, în anumite județe precum Iași sau Constanța chiriile au devenit mai accesibile pentru locuitori, în timp ce în București sau Brașov este mai greu să-ți permiți o chirie față de acum trei ani. Pe de altă parte, există câteva județe în care chiriile au rămas la fel de accesibile ca în 2022”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Cum am calculat gradul de accesibilitate al pieței imobiliare

Gradul de accesibilitate al chiriilor din principalele județe ale țării a fost calculat pe baza prețului mediu solicitat de proprietari pentru închirierea de garsoniere, apartamente cu două camere și apartamente cu trei camere în cadrul anunțurilor publicate pe platforma imobiliară Storia în luna octombrie din anii 2022, 2023, 2024 și 2025.

