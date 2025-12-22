Crește încrederea în media tradițională, scade implicarea online, iar interesul pentru AI devine mai selectiv

București, 22 decembrie 2025 – Cel mai recent val al studiului FOCUS ON: New Media Adoption, realizat de Spark Foundry, evidențiază o schimbare semnificativă în obiceiurile media, in comportamentele de căutare și in implicarea digitală a utilizatorilor de internet din mediul urban din România. După o perioadă marcată de tensiuni politice și activitate online intensă, publicul intră într-o etapă de normalizare: atenția se îndreaptă din nou către media tradițională, în timp ce implicarea digitală generală încetinește.

