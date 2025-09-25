Prima pagină » Comunicate » Analiză Storia: Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară

Analiză Storia: Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară

Cele mai ieftine chirii din ultima perioadă pornesc de la 130 de euro pentru o garsonieră în cartierul Romanilor din Arad și 138 de euro în cartierul Rovine din Craiova.
Analiză Storia: Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară
Mediafax
25 sept. 2025, 16:03, Comunicate

La polul opus, în Cluj-Napoca, chiar și cele mai ieftine zone, precum Strada Gherase Dendrino, au chirii de la 310 euro, iar în București prețurile minime încep de la 187 de euro pe Strada Principatele Unite (Sectorul 4). Analiza a fost realizată de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, pe baza anunțurilor de închiriere active pe platformă în perioada 1 august – 15 septembrie 2025, din principalele orașe din țară: București, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Craiova și Sibiu.

Citeşte comunicatul integral AICI