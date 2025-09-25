Analiză Storia: Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară

La polul opus, în Cluj-Napoca, chiar și cele mai ieftine zone, precum Strada Gherase Dendrino, au chirii de la 310 euro, iar în București prețurile minime încep de la 187 de euro pe Strada Principatele Unite (Sectorul 4). Analiza a fost realizată de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, pe baza anunțurilor de închiriere active pe platformă în perioada 1 august – 15 septembrie 2025, din principalele orașe din țară: București, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Craiova și Sibiu.
