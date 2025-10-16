JTI lansează Ploom AURA în România

„În categoria produselor cu risc redus (PRR), ne concentrăm pe oferirea unor produse de calitate bazate pe tehnologie, înțelegerea nevoilor consumatorilor adulți și experiență, iar eu cred cu tărie că Ploom AURA întruchipează toate aceste aspecte și încă multe altele. Deschiderea României către tendințele emergente și apetitul pentru experiențe care implică tutun de înaltă calitate o transformă într-o piață ideală. Mai mult decât o lansare de produs, acest moment consolidează brandul nostru global și reflectă o investiție pe termen lung în crearea unui viitor mai bun pentru consumatorii adulți”, a declarat akehiko Tsutsui, Executive VP, Reduced Risk Products, JTI.

Pentru a susține dezvoltarea categoriei produselor cu risc redus (PRR), compania intenționează să investească 650 de miliarde de yeni (aproximativ 3,7 miliarde de euro) în perioada 2025–2027, în special în rezerve de încălzit tutunul, cu accent pe eforturile de comercializare, cercetare și dezvoltare, precum și pe cheltuieli de capital.

Citeşte comunicatul integral AICI