ECOTIC lansează o nouă ediție a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat!

ECOTIC lansează cea de-a XVII-a ediție a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, competiția națională care premiază proiectele si inițiativele ce protejează natura, promovează economia circulară, inspiră comunitățile și pun România pe harta sustenabilității.

Organizată de ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, concursul reunește an de an proiecte diverse, de la campanii de educație ecologică, la proiecte de economie circulară, acțiuni de împădurire, colectare separată a deșeurilor, reducerea risipei alimentare sau eficiență energetică.

