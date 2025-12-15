Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a premiat proiectele de mediu ale anului 2025

Evenimentul, ajuns la ediția XVII, a prezentat şi premiat exemple de bune practici din domenii precum educația de mediu, managementul deșeurilor, economia circulară, demonstrând că schimbarea este posibilă atunci când responsabilitatea este dublată de implicare reală.

În cadrul galei au fost acordate 3 premii şi o mențiune la categoria PROIECTE, 1 premiu la categoria INSTISTUȚII DE ÎNVǍȚǍMÂNT, recunoscând eforturile unor organizații şi instituții care au avut un impact semnificativ asupra mediului, prin proiecte cu rezultate măsurabile și beneficii pentru comunități:

Citeşte comunicatul integral AICI