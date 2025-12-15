Prima pagină » Comunicate » Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a premiat proiectele de mediu ale anului 2025

Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a reunit, în data de 11 decembrie, reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și societății civile, pentru a celebra inițiativele și proiectele care contribuie activ la protecția mediului și la tranziția către o economie sustenabilă.
Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a premiat proiectele de mediu ale anului 2025
15 dec. 2025, 13:13, Comunicate

Evenimentul, ajuns la ediția XVII,  a prezentat şi premiat exemple de bune practici din domenii precum educația de mediu, managementul deșeurilor, economia circulară, demonstrând că schimbarea este posibilă atunci când responsabilitatea este dublată de implicare reală.

În cadrul galei au fost acordate 3 premii şi o mențiune la categoria PROIECTE, 1 premiu la categoria INSTISTUȚII DE ÎNVǍȚǍMÂNT, recunoscând eforturile unor organizații şi instituții care au avut un impact semnificativ asupra mediului, prin proiecte cu rezultate măsurabile și beneficii pentru comunități:

Citeşte comunicatul integral AICI

