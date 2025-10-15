În China a fost lansat un smartphone AI capabil să evolueze singur

Modelul de vârf nou lansat, integrează multiple inovații concepute pentru a redefini experiența utilizatorilor în era AI.

Seria Magic8 este construită pe trei piloni esențiali – performanță hardware, interacțiune inteligentă și ecosistem de aplicații. Noul asistent poate executa automat peste 3.000 de tipuri de sarcini, simplificând complet experiența de zi cu zi.

Seria integrează un nou AI Button ce permite acces rapid la funcțiile inteligente.

Modelul Magic8 Pro este echipat cu o baterie siliciu-carbon de 7.200 mAh (5), susținută de trei cipuri care optimizează tensiunea, temperatura și sănătatea bateriei.

Noul sistem MagicOS 10 oferă conectivitate fluentă între Android, HarmonyOS, iOS și Windows și permite partajarea fișierelor, sincronizarea sarcinilor și continuitatea între dispozitive.

Interfața adoptă un design vizual translucid, cu efecte realiste de lumină și culori care se adaptează automat la fundal. Utilizatorii pot regla nivelul de transparență pentru confort vizual sporit.

Prețul pentru noul model va fi anunțat ulterior pentru piețele europene.