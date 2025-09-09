Apple a lansat noul iPhone 17, dar și un nou model numit iPhone Air. Tim Cook anunță „cel mai mare salt din istoria iPhone-ului”. Toate detaliile de la cel mai mare eveniment Apple din an

Rezumat al evenimentului Apple

Apple a lansat marți noile modele de iPhone, Apple Watch și AirPods.

Apple a anunțat patru noi iPhone-uri, inclusiv cel mai nou model, numit iPhone 17 Air. Acesta este mai subțire și mai ușor decât celelalte dispozitive Apple și are o carcasă nouă din titan. Prețul său pornește de la 999 de dolari.

Noul iPhone de la Apple are un cip mai rapid, o rezistență mai bună la zgârieturi, un ecran mai fluid și este disponibil în culori noi. Versiunea Pro are un design nou, o cameră cu zoom îmbunătățit și o baterie mai mare.

Modelul de bază, numit iPhone 17, costă în continuare 799 de dolari și are un ecran îmbunătățit, cu o rată de reîmprospătare mai mare, și o cameră foto. Ecranul telefonului este, de asemenea, puțin mai mare, în timp ce dimensiunea telefonului a rămas aceeași.

iPhone Pro de la Apple a înregistrat o creștere de preț de 100 de dolari, iar iPhone 17 Pro are acum un preț de pornire de 1.099 de dolari. Cu toate acestea, Apple afirmă că utilizatorii vor beneficia de 256 GB spațiu de stocare la nivelul de bază, față de 128 GB.

iPhone 17 Pro Max de la Apple nu a beneficiat de o actualizare majoră a prețului și rămâne la 1.199 dolari, deși Apple a adăugat un nou model de vârf cu 2 TB de stocare.

Noile AirPods Pro 3 au o calitate audio îmbunătățită și reducere a zgomotului. O caracteristică nouă este că vor putea traduce conversații în limbi străine în timp real. Acestea costă 249 dolari, același preț ca și predecesorul model.

Compania a lansat trei noi modele Apple Watch, numite Series 11, inclusiv actualizarea modelelor sale low-end SE și high-end Ultra. Prețurile nu s-au modificat. Apple a adăugat o nouă funcție de sănătate la dispozitive, care va utiliza învățarea automată pentru a determina dacă utilizatorul prezintă risc de hipertensiune arterială.

UPDATE 20:40 Apple a anunțat și un noul model – iPhone Air

Apple a anunțat noua versiune mai subțire a iPhone-ului, pe care a descris-o ca fiind „atât de subțire și ușoară, încât pare să dispară în mâinile tale”.

Denumit iPhone Air, este fabricat din „titan pentru nave spațiale” și are un ecran cu protecție ceramică pe care Apple îl consideră cel mai rezistent din istoria sa.

Este prima schimbare de design importantă a iPhone-ului de la lansarea iPhone X în 2017.

Apple afirmă că Air este mai durabil decât modelele iPhone anterioare și utilizează un cip numit A19 Pro.

iPhone Air are un preț de pornire de 999 $.

UPDATE 20:30 Marea lansare a serii. Seria iPhone 17

Apple prezintă noua serie a smartphone-ului său.

Apple tocmai a prezentat iPhone 17.

Are un ecran cu rată de reîmprospătare ridicată pentru o derulare mai lină, un nou procesor A19, un scut ceramic pentru o protecție mai bună împotriva zgârieturilor și un strat antireflexiv cu șapte straturi care reduce strălucirea.

Ecranul are o dimensiune de 6,3 inci, fiind puțin mai mare decât cel al modelului anterior, care avea 6,1 inci.

Compania afirmă că iPhone 17 este mai durabil decât predecesorul său.

iPhone 17 vine în cinci culori: lavandă, albastru înceţoşat, negru, alb și salvie.

iPhone 17 are un ecran ProMotion, la fel ca modelele iPhone Pro, care poate ajunge până la 120 Hz în timpul activităților solicitante, cum ar fi jocurile, sau poate coborî până la 1 Hz pentru mai multă eficiență și economisire a bateriei.

Cameră

Noua cameră iPhone „are o rezoluție de patru ori mai mare decât iPhone 16”, spune Apple.

„Camera principală oferă o rezoluție impresionantă de 48 megapixeli… iar pentru fotografiile de zi cu zi, rezoluția implicită de 24 megapixeli oferă echilibrul perfect”, a precizat Apple.

De asemenea, cei care fac selfie-uri nu vor mai trebui să-și reorienteze telefoanele pentru a face fotografii peisagistice cu camera frontală, datorită unui nou senzor în formă pătrată care oferă patru compoziții diferite.

Cel mai larg câmp vizual de până acum este „posibil datorită celui mai mare senzor al camerei frontale, de aproape două ori mai mare decât cel al camerei frontale anterioare”.

iPhone 17 are un preț de pornire de 799 $. iPhone 17 Pro are un preț de pornire de 1.099 $. Disponibil începând cu 19 septembrie.

UPDATE 20:25 A doua lansare a serii este noul Apple Watch

Apple Watch Series 11 va fi disponibil în patru culori.

Cea mai recentă actualizare a Apple pentru Apple Watch, seria 11, va include noi funcții de monitorizare a sănătății. Aceasta va include un monitor de tensiune arterială care ar putea avertiza utilizatorii cu privire la posibila hipertensiune arterială.

„Ne așteptăm să informăm peste 1 milion de persoane cu hipertensiune arterială nediagnosticată numai în primul an, oferindu-le posibilitatea de a face schimbări comportamentale care le pot salva viața sau de a începe tratamentul”, a declarat un director executiv, adăugând că Apple se așteaptă să obțină aprobarea FDA ( autoritatea americană de săntate) pentru această funcție în următoarele săptămâni.

Seria 11 va include, de asemenea, o nouă funcție de „evaluare a somnului” pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă calitatea somnului lor.

Apple a numit seria 11 „cel mai subțire și mai confortabil ceas”. Seria 11 va fi mai durabilă, cu un geam mai puternic și mai rezistent la zgârieturi, a anunțat Apple.

De asemenea, va avea un nou design al ecranului bazat pe interfața „sticlă lichidă” a Apple, precum și conectivitate 5G. Seria 11 va avea o autonomie a bateriei de 24 de ore cu o singură încărcare.

Ceasuri Apple: Apple Watch SE 3 are un preț de pornire de 249 $. Apple Watch Series 11 are un preț de pornire de 399 $, iar Apple Watch Ultra 3 are un preț de pornire de 799 $. Disponibile începând cu 19 septembrie.

UPDATE 20:15 Prima lansare a serii este noul model de AirPods

Apple a anunțat lansarea AirPods Pro 3, care poate detecta ritmul cardiac al utilizatorului și oferă un sunet spațial îmbunătățit, împreună cu funcții de traducere lingvistică și o potrivire îmbunătățită.

Noile căști wireless ale Apple, numite Apple AirPods Pro 3, vor putea traduce conversații în limbi străine în timp real.

Cu o „arhitectură acustică multi-port personalizată”, acestea îmbunătățesc experiența auditivă spațială, a declarat Kate Bergeron, vicepreședinte al departamentului de inginerie hardware.

AirPods Pro 3 oferă „anulare activă a zgomotului (ANC) îmbunătățită, microfoane cu zgomot ultra-redus și audio computacional avansat, combinate cu noi dopuri din spumă”, a spus Bergeron.

Traducerea vocală va fi asigurată de Apple Intelligence.

Acestea vor costa 249 de dolari și vor fi lansate pe 19 septembrie în SUA.

UPDATE 20:10 CEO-ul Apple, Tim Cook, a prezentat evenimentul anual de lansare a produselor companiei, anunțând „cel mai mare salt din istoria iPhone-ului”.

Cook a expus, de asemenea, filosofia care, potrivit lui, a stat la baza noilor produse Apple.

„Designul depășește aspectul sau senzația pe care o oferă un produs, designul este și modul în care funcționează”, a spus Cook.

„Această filosofie ne ghidează în tot ceea ce facem, inclusiv în produsele pe care le vom prezenta astăzi și în experiențele pe care le oferă, de la experiența magică de ascultare cu AirPods la modul în care Apple Watch vă menține sănătos, activ și conectat, până la modul în care iPhone vă ajută în atât de multe lucruri pe parcursul zilei”, a adăugat el

Evenimentul Apple a început la Steve Jobs Theater, pe campusul companiei din Cupertino, California. Publicul așteaptă prezentarea noii game iPhone 17, care ar putea include și un model complet nou, denumit iPhone 17 Air.

Miza este una majoră: după ce a fost percepută ca rămânând în urmă în domeniul inteligenței artificiale, Apple se confruntă cu presiunea de a demonstra că produsul său de referință poate impresiona în continuare atât investitorii de pe Wall Street, cât și consumatorii.

Știre inițială

iPhone-ul este întotdeauna vedeta evenimentului Apple din septembrie. Dar compania va lansa probabil și noi modele de Apple Watch și AirPods, așa cum a făcut și în anii trecuți.

Potrivit Bloomberg, Apple va prezenta noi versiuni ale ceasului său inteligent emblematic, Apple Watch SE, cu preț mai accesibil, și Ultra, de ultimă generație, împreună cu AirPods Pro.

Deși nu generează venituri la fel de mari ca iPhone-ul, produse precum Apple Watch și AirPods au ajutat Apple să compenseze perioadele de creștere lentă a iPhone-ului. Ambele produse sunt, de asemenea, esențiale pentru ambițiile companiei în domeniul sănătății și al bunăstării digitale.