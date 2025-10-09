Prima pagină » Comunicate » CarteTeca 2025: 250.000 lei pentru 50 de biblioteci școlare. Libris și Salvați Copiii România dau startul înscrierilor pentru cea de-a 7-a ediție

CarteTeca 2025: 250.000 lei pentru 50 de biblioteci școlare. Libris și Salvați Copiii România dau startul înscrierilor pentru cea de-a 7-a ediție

Libris și Salvați Copiii România anunță lansarea celei de-a șaptea ediții a programului CarteTeca, prin care 50 de biblioteci școlare din țară vor fi dotate cu cărți noi, printr-o investiție totală de 250.000 lei.
CarteTeca 2025: 250.000 lei pentru 50 de biblioteci școlare. Libris și Salvați Copiii România dau startul înscrierilor pentru cea de-a 7-a ediție
Mediafax
09 oct. 2025, 15:48, Comunicate

Înscrierile pentru ediția din acest an au fost deschise astăzi, pe platforma libris.ro/carteteca.

Până în prezent, proiectul a reunit 1.665 de școli înscrise, dintre care 287 au fost premiate, însumând peste 1,1 milioane de lei investiți în dotarea bibliotecilor școlare și peste 35.000 de volume donate.

Lansat în 2019 și derulat anual fără întrerupere, CarteTeca rămâne unul dintre cele mai consistente programe private dedicate educației prin lectură. Inițiativa își propune să reducă decalajele dintre școlile din mediul urban și rural, oferind elevilor acces la resurse educaționale actuale.

Prin aceste ediții succesive, CarteTeca a ajuns la zeci de mii de elevi din întreaga țară, transformând biblioteca școlii într-un spațiu mai accesibil, modern și relevant pentru noile generații.

Citeşte comunicatul integral AICI