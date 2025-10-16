BenQ PD2770U aduce performanța de studio și acuratețea certificată Pantone într-un format accesibil

BenQ, inovator global în tehnologia afișajelor vizuale și a dispozitivelor digitale de lifestyle, anunță lansarea monitorului PD2770U, un model de 27 inch cu rezoluție 4K, destinat studiourilor de creație și profesioniștilor care au nevoie de o reproducere precisă a culorilor la un preț accesibil.

Prin acuratețea certificată Pantone®, soluțiile integrate de calibrare și administrarea centralizată a culorilor, PD2770U stabilește un nou reper într-un segment dominat până acum de modele scumpe destinate marilor studiouri.

„Cu PD2770U, studiourile mici și echipele creative nu mai trebuie să aleagă între precizia profesională și accesibilitate,” a declarat Peter Huang, președinte BenQ Corporation. „Acest monitor cu calibrare integrată oferă o precizie de nivel profesional, permițând echipelor să livreze rezultate excelente de fiecare data”

