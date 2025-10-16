ECOSISTEM PENTRU COMUNITATE: PĂDUREA URBANĂ ȘI GRĂDINA TUDOR ARGHEZI DIN CHITILA, ILFOV

Componenta Pădurea urbană Chitila – înființare și amenajare spații publice verzi

Amplasament: Oraș Chitila, sat Rudeni, acces din Str. Fortului și Str. Panduri.

Componenta Grădina „Tudor Arghezi” – modernizare și amenajare spațiu verde urban

Amplasament: Oraș Chitila, Șos. Banatului nr. 46-48.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei infrastructuri verzi accesibilă publicului în orașul Chitila, județul Ilfov, prin crearea unei păduri urbane și amenajarea unei grădini publice care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Proiectul urmărește să promoveze un mediu urban sustenabil, să reducă poluarea și să sporească biodiversitatea, oferind totodată oportunități recreative și educative pentru comunitate.

Această inițiativă sprijină sănătatea publică, crește reziliența la schimbările climatice și promovează coeziunea socială prin crearea unor spații accesibile, sigure și incluzive pentru toți locuitorii.

Rezultatele preconizate:

R1: 18,16 (ha) de teren degradat și neaccesibil publicului transformat în infrastructură verde deschisă pentru comunitatea orașului în scopul recreerii și agrementului;

R2: 15,68 (ha) de spațiu verde creat la nivelul pădurii urbane;

R3: 2.767,83 mp de spațiu modernizat la nivelul grădinii „Tudor Arghezi”;

R4: 42,40 mp de spațiu verde extins la nivelul grădinii „Tudor Arghezi”;

R5: Măsuri de asigurare a conservării și îmbunătățirii biodiversității la nivelul spațiilor verzi implementate – 18;

R6: Servicii ecosistemice oferite prin proiect – 19;

R7: Soluții bazate pe natură implementate (NBS) – 10;

R8: Zone de recreere și socializare într-un mediu sănătos create pentru comunitate (spații de promenadă, amfiteatru verde, loc de joaca pentru copii, piațetă, zona speciala amenajata pentru sport, grădina senzorială – Healing Garden, grădina comunitară etc);

R9: Aproximativ 9,67 mp suprafață spațiu verde / locuitor creată ca urmare a investiției.

Valoarea totală a proiectului este de 50.775.072,59 lei (TVA inclus), din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Uniunea Europeană (FEDR) este de 40%: 20.310.029,04 lei ;

; Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Bugetul Național este de 58%: 29.449.542,10 lei ;

; Valoarea eligibilă cofinanțată de la Bugetul Local este de 2%: 1.015.501,45 lei.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „Ecosistem pentru Comunitate: Pădurea Urbană și Grădina Tudor Arghezi din Chitila, Ilfov”, persoana de contact este dna Gabriela Soare – Manager de Proiect, tel. (021) 436 37 09 int. 118, e-mail: [email protected]