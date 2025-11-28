Bogdan Lovin – reprezentatul județului Timiș și al Banatului a devenit oficial, ambasador IGCAT al gastronomiei.

El a devenit, alături de ceilalți finaliști din concurs, ambasador oficial al Institutului Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism în domeniul gastronomiei și unul din ambasadorii Regiunii Gastronomice Europene – Banat 2028.

Prezența lui Bogdan Lovin pe marea scenă europeană a gastronomiei reprezintă un exemplu nu doar pentru comunitatea culinară din Banat, ci pentru noi toți.

Astfel, sperăm că succesul lui va inspira cât mai mulți tineri pasionați de bucătăria bănățeană și tradițiile locale să se implice în proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028 – un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș.