Bogdan Lovin – reprezentatul județului Timiș și al Banatului a devenit oficial, ambasador IGCAT al gastronomiei.

Prin talent, dedicare și respect pentru tradițiile culinare bănățene, Bogdan Lovin a reușit să pună Timișul pe harta gastronomică europeană. Munca lui de peste cinci ani și sutele de ore petrecute în bucătărie, la doar 20 de ani, au fost răsplătite seara trecută, la Gala de decernare a premiilor concursului European Young Chef Award 2025, care s-a desfășurat în perioada 24-27 noiembrie, la Barcelona.
Mediafax
28 nov. 2025, 17:47, Comunicate
El a devenit, alături de ceilalți finaliști din concurs, ambasador oficial al Institutului Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism în domeniul gastronomiei și unul din ambasadorii Regiunii Gastronomice Europene – Banat 2028.
Prezența lui Bogdan Lovin pe marea scenă europeană a gastronomiei reprezintă un exemplu nu doar pentru comunitatea culinară din Banat, ci pentru noi toți.
Astfel, sperăm că succesul lui va inspira cât mai mulți tineri pasionați de bucătăria bănățeană și tradițiile locale să se implice în proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028 – un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș.
