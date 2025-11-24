Savorile Banatului vor fi descoperite la European Young Chef Award 2025, unul dintre cele mai importante concursuri gastronomice din Europa

Competiția va avea loc miercuri, 26 noiembrie 2025, în Catalonia, regiune laureată cu titlul de World Region of Gastronomy 2025, iar câștigătorii vor fi anunțați joi, 27 noiembrie, la Universitatea din Barcelona.
Juriul este format din maeștri bucătari din Norvegia, Scoția, Estonia, Danemarca, Cipru și Spania.
Bogdan-Andrei Lovin, în vârstă de 20 de ani, este născut și crescut în Banat. El a descoperit pasiunea pentru gătit la Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” din Lugoj și urmează în prezent cursurile Facultății de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara.
