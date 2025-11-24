Prima pagină » Comunicate » Savorile Banatului vor fi descoperite la European Young Chef Award 2025, unul dintre cele mai importante concursuri gastronomice din Europa

Visit Timiș anunță cu mândrie că tânărul bucătar, Bogdan-Andrei Lovin va reprezenta județul Timiș și Banatul, candidat oficial la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, la European Young Chef Award 2025, un concurs organizat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism (IGCAT).
Mediafax
24 nov. 2025, 15:25, Comunicate

Competiția  va avea loc miercuri, 26 noiembrie 2025, în Catalonia, regiune laureată cu titlul de World Region of Gastronomy 2025, iar câștigătorii vor fi anunțați joi, 27 noiembrie, la Universitatea din Barcelona.

Juriul este format din maeștri bucătari din Norvegia, Scoția, Estonia, Danemarca, Cipru și Spania.

Bogdan-Andrei Lovin, în vârstă de 20 de ani, este născut și crescut în Banat. El a descoperit pasiunea pentru gătit la Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” din Lugoj și urmează în prezent cursurile Facultății de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara.

