Savorile Banatului vor fi descoperite la European Young Chef Award 2025, unul dintre cele mai importante concursuri gastronomice din Europa

Visit Timiș anunță cu mândrie că tânărul bucătar, Bogdan-Andrei Lovin va reprezenta județul Timiș și Banatul, candidat oficial la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, la European Young Chef Award 2025, un concurs organizat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism (IGCAT).