HORIZON CITY | Noua ancoră rezidențială din nordul Bucureștiului

Amplasat pe Bulevardul Pipera, într-o zonă în care piața rezidențială s-a maturizat semnificativ, HORIZON CITY beneficiază de proximitate față de centre de afaceri, școli internaționale, clinici medicale, retail extins și infrastructură rutieră strategică. Conectivitatea devine astăzi un criteriu decisiv pentru cumpărători și investitori, iar proiectul se aliniază acestui context într-un mod coerent.

„Conectivitatea și accesul facil la infrastructură sunt astăzi decisive pentru clienți. HORIZON CITY răspunde acestei maturizări a pieței prin poziționare, planificare și un concept orientat către nevoile reale ale zonei de nord”, afirmă Cătălin Apetri Director Dezvoltare, Horizon City

