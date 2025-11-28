Prima pagină » Comunicate » HORIZON CITY | Noua ancoră rezidențială din nordul Bucureștiului

North Bucharest Investments, un proiect rezidențial în valoare de 130 de milioane de euro, se conturează ca una dintre cele mai solide dezvoltări din zona Pipera, atât prin amploare, cât și prin direcția modernă pe care o imprimă noilor standarde rezidențiale din nord. Dezvoltat pe aproape 23.000 mp, cu 699 de apartamente și 926 de locuri de parcare, proiectul combină conectivitatea, funcționalitatea și o abordare echilibrată a confortului rezidențial.
HORIZON CITY | Noua ancoră rezidențială din nordul Bucureștiului
Mediafax
28 nov. 2025, 17:10, Comunicate

Amplasat pe Bulevardul Pipera, într-o zonă în care piața rezidențială s-a maturizat semnificativ, HORIZON CITY beneficiază de proximitate față de centre de afaceri, școli internaționale, clinici medicale, retail extins și infrastructură rutieră strategică. Conectivitatea devine astăzi un criteriu decisiv pentru cumpărători și investitori, iar proiectul se aliniază acestui context într-un mod coerent.

Conectivitatea și accesul facil la infrastructură sunt astăzi decisive pentru clienți. HORIZON CITY răspunde acestei maturizări a pieței prin poziționare, planificare și un concept orientat către nevoile reale ale zonei de nord”, afirmă Cătălin Apetri Director Dezvoltare, Horizon City

