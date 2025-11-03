North Bucharest Investments raportează un volum al tranzacțiilor de 161 milioane euro la finalul lunii octombrie și anticipează o creștere de 25% până la sfârșitul anului

Cu un portofoliu de aproape 100 de proiecte rezidențiale și peste 80 de parteneri dezvoltatori activi, dintre care 40% în reprezentare exclusivă, North Bucharest Investments își consolidează poziția ca cel mai divers și competitiv jucător de pe piața rezidențială high-end din Capitală.
„Piața europeană a finanțărilor imobiliare dă semne clare de revenire, susținută de stabilizarea dobânzilor și de un nivel reînnoit de încredere din partea investitorilor. În acest context, Bucureștiul rămâne una dintre cele mai atractive piețe din regiune, oferind randamente competitive și oportunități reale pentru capitalul instituțional și privat”, a declarat Vlad Mușteată, CEO North Bucharest Investments.
