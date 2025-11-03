North Bucharest Investments raportează un volum al tranzacțiilor de 161 milioane euro la finalul lunii octombrie și anticipează o creștere de 25% până la sfârșitul anului

North Bucharest Investments (NBI), companie de investiții și management în real estate, raportează un volum al tranzacțiilor de 161 milioane euro la finalul lunii octombrie 2025. Până la sfârșitul anului, compania anticipează o creștere de aproximativ 25% față de nivelul mediu al perioadei raportate, susținută de interesul constant al investitorilor și de noi pachete investiționale estimate la peste 20 milioane euro.