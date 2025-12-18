Prima pagină » Comunicate » Cum a arătat piața imobiliară în 2025 pe Storia: prețuri de vânzare, căutări și orașe-cheie

Cum a arătat piața imobiliară în 2025 pe Storia: prețuri de vânzare, căutări și orașe-cheie

În 2025, prețurile de pe piața imobiliară din România au înregistrat o creștere față de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit raportului anual lansat de Storia. Calculul prețului mediu are la bază prețurile de cerere solicitate de vânzători în cele mai mari zece orașe de pe platformă. Cele mai căutate apartamente de vânzare au fost cele cu trei camere, acestea fiind incluse în 51% dintre căutările din 2025, o tendință similară cu cea din 2024, după ce în 2023 interesul s-a orientat mai ales către apartamentele cu două camere. Bucureștiul a rămas, totodată, orașul cu cea mai rapidă dinamică a tranzacțiilor.
Cum a arătat piața imobiliară în 2025 pe Storia: prețuri de vânzare, căutări și orașe-cheie
Mediafax
18 dec. 2025, 18:57, Comunicate

Storia lansează Rezumat de Storia, disponibil pe rezumat.storia.ro, un raport anual care oferă o imagine detaliată asupra pieței imobiliare din România. Analizele publicate în această etapă vizează segmentul proprietăților de vânzare, urmând ca raportul să fie extins, pe parcurs, cu noi date din platformă.

„În 2025, piața imobiliară a arătat că oamenii devin tot mai atenți înainte de a lua o decizie. Creșterea prețurilor nu i-a descurajat, ci i-a determinat să compare mai mult și să caute locuințe care răspund mai bine nevoilor lor reale. La fel ca în 2024, apartamentele cu trei camere se mențin printre cele mai frecvent incluse în căutări, semnalând o orientare constantă către mai mult spațiu și confort, iar Bucureștiul rămâne orașul în care proprietățile se tranzacționează în cel mai scurt timp. Prin acest raport, ne propunem să oferim o imagine clară asupra acestor evoluții și să sprijinim utilizatorii în procesul de informare și luare a deciziilor pe o piață tot mai complexă”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
Libertatea
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026! Ce îi așteaptă pe români, încă din luna ianuarie
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor