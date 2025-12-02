Prima pagină » Comunicate » Sondaj Storia: Retrospectiva pieței imobiliare din 2025 și previziunile pentru 2026

Sondaj Storia: Retrospectiva pieței imobiliare din 2025 și previziunile pentru 2026

După un 2025 marcat de prudență și mai puține achiziții, românii privesc cu optimism piața imobiliară: 8 din 10 respondenți ai sondajului plănuiesc să facă tranzacții imobiliare în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință, conform celui mai recent sondaj recurent realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. În plus, majoritatea anticipează scăderi de prețuri și dobânzi, inclusiv vânzătorii.
02 dec. 2025, 15:58, Comunicate

„Tendințele din sondaj arată că piața imobiliară rămâne dinamică, chiar și într-un context economic complex. După un an de prudență, românii chestionați nu renunță la planurile lor, ci le ajustează: 80% au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință. Ținând cont de faptul că fondul de locuințe disponibile în marile orașe este mai redus, iar numărul autorizațiilor de construire a scăzut în ultimii ani, nu putem estima că prețurile vor stagna sau că vor scădea. Chiar și în contextul TVA-ului majorat și al unei cereri ușor mai prudente, ne așteptăm ca prețurile să continue să crească, dar într-un ritm mai lent față de anii anteriori”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

