PENNY inaugurează 10 noi magazine și încheie anul cu 456 de unități la nivel național

Noile magazine deschise:
- Noul magazin din Ciolpani, județul Ilfov, este localizat pe Strada Calea București, nr. 184. Dispune de o suprafață de vânzare de 982,89 mp și de 91 locuri de parcare, dintre care 5 sunt dedicate persoanelor cu dizabilități și 5 părinților cu copii. Programul de funcționare este luni-sâmbătă 7:30-22:00 și duminică 8:00-20:00. Magazinul este deschis din 17 decembrie.
- Magazinul din Valea Adâncă, județul Iași, este localizat pe Strada Livezilor, nr. 23. Dispune de o suprafață de vânzare de 812.86 mp și de 81 locuri de parcare. Programul de funcționare este luni-sâmbătă 7:30-22:00 și duminică 8:00-20:00. Magazinul este deschis din 17 decembrie.
