PENNY inaugurează 10 noi magazine și încheie anul cu 456 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează, în perioada 17–23 decembrie, 10 noi magazine, continuând procesul constant de expansiune în întreaga țară. Retailerul încheie anul 2025 cu 456 de magazine la nivel național.
18 dec. 2025, 19:10

Noile magazine deschise:

  1. Noul magazin din Ciolpani, județul Ilfov, este localizat pe Strada Calea București, nr. 184. Dispune de o suprafață de vânzare de 982,89 mp și de 91 locuri de parcare, dintre care 5 sunt dedicate persoanelor cu dizabilități și 5 părinților cu copii. Programul de funcționare este luni-sâmbătă 7:30-22:00 și duminică 8:00-20:00. Magazinul este deschis din 17 decembrie.

 

  1. Magazinul din Valea Adâncă, județul Iași, este localizat pe Strada Livezilor, nr. 23. Dispune de o suprafață de vânzare de 812.86 mp și de 81 locuri de parcare. Programul de funcționare este luni-sâmbătă 7:30-22:00 și duminică 8:00-20:00. Magazinul este deschis din 17 decembrie.

