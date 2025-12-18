Edu Play Bus: proiectul educațional coordonat de Banca pentru Alimente Oradea și susținut de PENNY a ajuns la peste 16.000 de elevi

PENNY România continuă să sprijine proiecte de educație alternativă și sustenabilitate, fiind Partenerul Strategic al Edu Play Bus, un program educațional unic în România, creat de Banca pentru Alimente Oradea și lansat în 2024.