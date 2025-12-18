Edu Play Bus: proiectul educațional coordonat de Banca pentru Alimente Oradea și susținut de PENNY a ajuns la peste 16.000 de elevi

Proiectul transformă un autobuz obișnuit într-o „navă spațială educativă”, unde elevii învață prin joc despre cele mai importante resurse ale planetei — hrană, apă și aer — și despre cum pot contribui la protejarea lor.
Conceput ca o experiență interactivă, Edu Play Bus funcționează precum un escape room educativ: copiii lucrează în echipe, rezolvă provocări, explorează module tematice și descoperă, prin joc și colaborare, principii esențiale despre reducerea risipei alimentare, economia de resurse și responsabilitatea față de mediu. Autobuzul dispune de decoruri imersive și sisteme create cu tehnologie Arduino, care fac ca întreaga experiență să semene cu o misiune spațială.
