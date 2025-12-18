Prima pagină » Comunicate » Edu Play Bus: proiectul educațional coordonat de Banca pentru Alimente Oradea și susținut de PENNY a ajuns la peste 16.000 de elevi

Edu Play Bus: proiectul educațional coordonat de Banca pentru Alimente Oradea și susținut de PENNY a ajuns la peste 16.000 de elevi

PENNY România continuă să sprijine proiecte de educație alternativă și sustenabilitate, fiind Partenerul Strategic al Edu Play Bus, un program educațional unic în România, creat de Banca pentru Alimente Oradea și lansat în 2024.
Mediafax
18 dec. 2025, 17:19, Comunicate

Proiectul transformă un autobuz obișnuit într-o „navă spațială educativă”, unde elevii învață prin joc despre cele mai importante resurse ale planetei — hrană, apă și aer — și despre cum pot contribui la protejarea lor.

Conceput ca o experiență interactivă, Edu Play Bus funcționează precum un escape room educativ: copiii lucrează în echipe, rezolvă provocări, explorează module tematice și descoperă, prin joc și colaborare, principii esențiale despre reducerea risipei alimentare, economia de resurse și responsabilitatea față de mediu. Autobuzul dispune de decoruri imersive și sisteme create cu tehnologie Arduino, care fac ca întreaga experiență să semene cu o misiune spațială.

