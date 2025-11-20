NBI a generat o creștere de 40% a rezervărilor pentru proiectul Horizon în doar 3 săptămâni de la intrarea acestuia în portofoliu

Horizon City este dezvoltat pe un teren de 23.000 mp și include 699 de apartamente, împreună cu 926 locuri de parcare și peste 40% spații verzi și comunitare. Investiția totală se ridică la 130 de milioane de euro. Poziționarea pe Bulevardul Pipera, aproape de centrele de business, școli internaționale, clinici private și parcurile Băneasa și Herăstrău, este consolidată de investițiile publice în curs din zonă, precum noul pod suspendat și extinderea rețelei de metrou.

