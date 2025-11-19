Prima pagină » Comunicate » Intre protecția cumpărătorului și adaptarea dezvoltatorilor: o dublă perspectivă North Bucharest Investments asupra maturizării pieței imobiliare

Intre protecția cumpărătorului și adaptarea dezvoltatorilor: o dublă perspectivă North Bucharest Investments asupra maturizării pieței imobiliare

Adoptată în unanimitate, Legea Nordis reprezintă un moment decisiv pentru piața rezidențială din România. Ea introduce un set de reguli menite să protejeze cumpărătorii, să responsabilizeze dezvoltatorii și să reducă riscurile speculative, cu accent pe transparență și stabilitate. Conform noii legislații, suma plătită pentru rezervare nu poate depăși 5% din valoarea locuinței, contractele de rezervare nu pot avea o durată mai mare de 60 de zile, iar avansul trebuie depus într-un cont bancar separat, dedicat exclusiv proiectului.
Intre protecția cumpărătorului și adaptarea dezvoltatorilor: o dublă perspectivă North Bucharest Investments asupra maturizării pieței imobiliare
Mediafax
19 nov. 2025, 11:48, Comunicate

Totodată, plățile se corelează strict cu stadiul lucrărilor, fiecare unitate trebuie înscrisă în cartea funciară înainte de vânzare, iar încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 1% din cifra de afaceri.

Poziția North Bucharest Investments este că această lege repoziționează piața într-o zonă mai sigură, mai predictibilă și mai apropiată de standardele europene. „Este o confirmare a maturizării unei piețe în creștere, care își testează mecanismele prin disciplină și transparență. Din poziția noastră de interfață între dezvoltatori, investitori și utilizatori finali, prin consultanță, strategie, segmentare și comunicare, vedem clar cât de necesară era această evoluție”, declara Andreea Nicolae

Citeşte comunicatul integral AICI

Citește și