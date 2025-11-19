Intre protecția cumpărătorului și adaptarea dezvoltatorilor: o dublă perspectivă North Bucharest Investments asupra maturizării pieței imobiliare

Totodată, plățile se corelează strict cu stadiul lucrărilor, fiecare unitate trebuie înscrisă în cartea funciară înainte de vânzare, iar încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 1% din cifra de afaceri.

Poziția North Bucharest Investments este că această lege repoziționează piața într-o zonă mai sigură, mai predictibilă și mai apropiată de standardele europene. „Este o confirmare a maturizării unei piețe în creștere, care își testează mecanismele prin disciplină și transparență. Din poziția noastră de interfață între dezvoltatori, investitori și utilizatori finali, prin consultanță, strategie, segmentare și comunicare, vedem clar cât de necesară era această evoluție”, declara Andreea Nicolae

