Auchan Retail se transformă: finanțare de 1,2 miliarde de euro pentru modernizare după ce a încheiat separarea de divizia imobiliară

Auchan Retail a făcut un pas decisiv în procesul său de transformare, obținând noi linii de finanțare în valoare de 1,2 miliarde de euro, destinate consolidării activității sale și susținerii dezvoltării rețelei comerciale. Operațiunea se înscrie în finalizarea procesului de autonomie financiară a celor două divizii ale grupului ELO — retail și real estate —, anunțat în februarie și finalizat la 31 octombrie 2025, scrie InfoRETAIL.

Noul cadru financiar oferă Auchan Retail o finanțare bancară directă pe o perioadă de cinci ani, adaptată nevoilor operaționale ale companiei și caracterului pronunțat sezonier al activității sale. Prin această structură, compania își consolidează capacitatea de a implementa planul de transformare, axat pe creșterea eficienței, accelerarea modernizării magazinelor și îmbunătățirea experienței clienților.

Ca parte a operațiunii, ELO, compania-mamă a grupului, a primit un sprijin de 425 milioane de euro din partea acționarului său, cu scopul de a garanta stabilitatea ansamblului și de a susține tranziția către o independență financiară mai mare a celor două principale ramuri de activitate.

În paralel, divizia imobiliară a grupului, New Immo Holding, a asigurat o linie de credit reînnoibilă de 350 milioane de euro pe cinci ani, având ca obiectiv consolidarea poziției sale ca viitor emitent regulat de obligațiuni. Această finanțare completează transferul obligațiunilor ELO realizat în luna august, cu excepția scadenței prevăzute pentru ianuarie 2026.

Compania a subliniat că încrederea arătată de consorțiul bancar care a participat la operațiune reflectă soliditatea planului său strategic și credibilitatea planurilor de dezvoltare. Atât Auchan Retail, cât și New Immo Holding intră în această nouă etapă cu autonomie financiară și structuri concepute pentru a susține creșterea pe termen mediu.

La rândul său, ELO își va menține statutul de emitent de obligațiuni până la 29 ianuarie 2026, dată la care va fi rambursat ultimul titlu restant, utilizând propria trezorerie.