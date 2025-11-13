Analiză Storia: Locuințele din București și Ilfov sunt cele mai accesibile din țară raportat la salariul mediu net

Locuințele din București și Ilfov sunt în prezent cele mai accesibile din România, întrucât locuitorii pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. La polul opus, clujenii au nevoie de 7,1 salarii medii nete anuale pentru o achiziție similară.

„Piața imobiliară din România traversează o perioadă de creștere a prețurilor solicitate pentru proprietăți. De altfel, o analiză recentă realizată de noi a scos în evidență că în ultimele 12 luni, prețurile medii la apartamente au crescut în toate marile orașe ale țării, de exemplu cu aproximativ 12% în București sau 19% în Cluj-Napoca. Cu toate acestea, atunci când prețurile solicitate pentru proprietățile imobiliare sunt corelate cu evoluția salariului mediu net din județul respectiv, perspectiva asupra pieței imobiliare se schimbă. Astfel, există județe în care o persoană care câștigă echivalentul unui salariu mediu net pe economie poate cumpăra mai ușor un apartament decât în urmă cu 3 ani, în timp ce în alte județe achiziționarea unei locuințe a devenit mai dificilă”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Citeşte comunicatul integral AICI