Prima pagină » Comunicate » REDESIGN lansează etapa a II-a a proiectului rezidențial exclusivist STEJERIȘ în Brașov – 81 de unități cu livrare în 2026–2027. Valoarea totală a proiectului estimată la 40 milioane de euro

REDESIGN lansează etapa a II-a a proiectului rezidențial exclusivist STEJERIȘ în Brașov – 81 de unități cu livrare în 2026–2027. Valoarea totală a proiectului estimată la 40 milioane de euro

REDESIGN, arhitecții-dezvoltatori anunță lansarea etapei a II-a a ansamblului rezidențial STEJERIŞ, situat în una dintre cele mai exclusive zone ale Brașovului, cu acces direct din Drumul Poienii. Noua etapa include 81 de unități locative - apartamente, duplexuri şi penthouse-uri, continuând viziunea arhitecturală și urbanistică dominată de spații verzi (peste 50% din teren). Valoarea totală a proiectului este estimată la 40 de milioane de euro.
REDESIGN lansează etapa a II-a a proiectului rezidențial exclusivist STEJERIȘ în Brașov – 81 de unități cu livrare în 2026–2027. Valoarea totală a proiectului estimată la 40 milioane de euro
Mediafax
17 nov. 2025, 16:32, Comunicate

Elementele cheie în conceptul locuințelor din STEJERIŞ:

 Spații de zi spectaculoaseîntre 50-100 mp utili, cu înălțimi de până la 6 metri;

 Pereți cortina de sticlădeschiși către priveliști panoramice;

 Orientare către sud, cu lumină naturală în toate încăperile;

 Terase şi grădini privatecătre vfTâmpavfPostăvarul și centrul vechi al Brașovului

 Fațade ventilateîn piatră naturală și panouri din aluminiu custom-made.

Proiectul integrează tehnologii NZEB (Nearly Zero Energy Building) cu soluții sustenabile precum pompe de căldurătermoizolații optimizatecolectare de apă pluvială pentru irigații și materiale durabile cu mentenanță minimă.

Citeşte comunicatul integral AICI

Citește și