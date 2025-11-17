REDESIGN lansează etapa a II-a a proiectului rezidențial exclusivist STEJERIȘ în Brașov – 81 de unități cu livrare în 2026–2027. Valoarea totală a proiectului estimată la 40 milioane de euro

Elementele cheie în conceptul locuințelor din STEJERIŞ:

• Spații de zi spectaculoase, între 50-100 mp utili, cu înălțimi de până la 6 metri;

• Pereți cortina de sticlă, deschiși către priveliști panoramice;

• Orientare către sud, cu lumină naturală în toate încăperile;

• Terase şi grădini private, către vf. Tâmpa, vf. Postăvarul și centrul vechi al Brașovului

• Fațade ventilate, în piatră naturală și panouri din aluminiu custom-made.

Proiectul integrează tehnologii NZEB (Nearly Zero Energy Building) cu soluții sustenabile precum pompe de căldură, termoizolații optimizate, colectare de apă pluvială pentru irigații și materiale durabile cu mentenanță minimă.

