SensoPRO Milano depășește recordurile de Black Friday cu tehnologiile Senior Software

În cadrul campaniei de Black Friday, SensoPRO Milano, distribuitor de top în comerțul online cu produse cosmetice, a lansat peste 5000 de reduceri pe platformele proprii și pe cinci marketplace-uri din România, Bulgaria și Ungaria, inclusiv pe Trada.ro – marketplace dezvoltat de Senior Software. Creșterea semnificativă a volumului de vânzări a fost gestionată printr-o infrastructură digitală robustă, bazată pe SeniorERP – sistem ERP de gestionare a resurselor și WMS – soluție de optimizare a proceselor logistice.

Utilizarea sistemelor performante a permis companiei să atingă rezultate semnificative, precum:

42% creștere a vânzărilor față de Black Friday 2024

36% reducere a timpului de expediere a comenzilor

Gestionarea simultană a peste 15.000 de comenzi fără întârzieri sau blocaje

