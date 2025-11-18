SensoPRO Milano depășește recordurile de Black Friday cu tehnologiile Senior Software

În cadrul campaniei de Black Friday, SensoPRO Milano, distribuitor de top în comerțul online cu produse cosmetice, a lansat peste 5000 de reduceri pe platformele proprii și pe cinci marketplace-uri din România, Bulgaria și Ungaria, inclusiv pe Trada.ro – marketplace dezvoltat de Senior Software. Creșterea semnificativă a volumului de vânzări a fost gestionată printr-o infrastructură digitală robustă, bazată pe SeniorERP – sistem ERP de gestionare a resurselor și WMS – soluție de optimizare a proceselor logistice.
Utilizarea sistemelor performante a permis companiei să atingă rezultate semnificative, precum:
