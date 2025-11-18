Prima pagină » Comunicate » SensoPRO Milano depășește recordurile de Black Friday cu tehnologiile Senior Software

SensoPRO Milano depășește recordurile de Black Friday cu tehnologiile Senior Software

Black Friday 2025 a adus rezultate spectaculoase pentru SensoPRO Milano, confirmând rolul esențial pe care digitalizarea și soluțiile integrate îl au în perioadele cu volum crescut de vânzări. Combinând strategia solidă a brandului cu tehnologiile de ultimă generație furnizate de Senior Software, compania a gestionat campania cu o acuratețe și o eficiență remarcabile.
SensoPRO Milano depășește recordurile de Black Friday cu tehnologiile Senior Software
Mediafax
18 nov. 2025, 13:56, Comunicate

În cadrul campaniei de Black Friday, SensoPRO Milano, distribuitor de top în comerțul online cu produse cosmetice, a lansat peste 5000 de reduceri pe platformele proprii și pe cinci marketplace-uri din România, Bulgaria și Ungaria, inclusiv pe Trada.ro – marketplace dezvoltat de Senior Software. Creșterea semnificativă a volumului de vânzări a fost gestionată printr-o infrastructură digitală robustă, bazată pe SeniorERP – sistem ERP de gestionare a resurselor și WMS – soluție de optimizare a proceselor logistice.

Utilizarea sistemelor performante a permis companiei să atingă rezultate semnificative, precum:

  • 42% creștere a vânzărilor față de Black Friday 2024
  • 36% reducere a timpului de expediere a comenzilor
  • Gestionarea simultană a peste 15.000 de comenzi fără întârzieri sau blocaje

Citeşte comunicatul integral AICI