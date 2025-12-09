Prima pagină » Comunicate » Grupul City Grill 2025: Investiții de 3 milioane de euro în modernizarea restaurantelor, digitalizare și leadership culinar. Dragoș Bercea devine Corporate Executive Chef și unifică viziunea culinară a portofoliului Grupului City Grill.

Grupul City Grill 2025: Investiții de 3 milioane de euro în modernizarea restaurantelor, digitalizare și leadership culinar. Dragoș Bercea devine Corporate Executive Chef și unifică viziunea culinară a portofoliului Grupului City Grill.

City Grill Group încheie 2025 cu investiții de 3 milioane de euro, direcționate către modernizarea infrastructurii restaurantelor, accelerarea digitalizării și evoluția experienței culinare. Grupul continuă astfel un program de dezvoltare multianual, într-o piață care își redefinește reperele de calitate, atmosferă și experiență.
Grupul City Grill 2025: Investiții de 3 milioane de euro în modernizarea restaurantelor, digitalizare și leadership culinar. Dragoș Bercea devine Corporate Executive Chef și unifică viziunea culinară a portofoliului Grupului City Grill.
Mediafax
09 dec. 2025, 14:49, Comunicate

Una dintre cele mai ample lucrări realizate în 2025 a vizat extinderea și modernizarea spațiilor de la Hanu’ lui Manuc, un proiect de aproximativ 550.000 de euro menit să acomodeze un flux crescut de oaspeți și să optimizeze traseele de servire într-una dintre cele mai vizitate locații din România.

În același timp, se derulează un proiect major de reconceptualizare a restaurantului Pescăruș, unde designul interior și zona tehnică trec printr-un proces amplu de modernizare, cu o investiție de 1.5 milioane de euro.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video