Zalando încheie 2025 cu rezultate solide, estimează o accelerare a creșterii în 2026 prin extinderea inovațiilor bazate pe AI și anunță un program de răscumpărare de acțiuni de până la 300 milioane euro.

Zalando SE („Zalando”), principala platformă tehnologică din Europa pentru fashion și lifestyle, a raportat în 2025 o creștere de două cifre a GMV, veniturilor și profitului, pe fondul achiziției ABOUT YOU și al implementării cu succes a strategiei sale B2C și B2B, ceea ce a permis o deservire și mai eficientă a clienților și partenerilor. Compania estimează o accelerare suplimentară în 2026, pe măsură ce extinde utilizarea inovațiilor bazate pe inteligență artificială în întregul său ecosistem.
12 mart. 2026, 19:09, Comunicate

Daniel Rogiński, General Manager Zalando pentru Europa Centrală și de Est, declară:

Rezultatele noastre financiare din 2025 confirmă direcția strategică pe care o urmăm. A fost un an decisiv, în care colaborarea cu ABOUT YOU ne-a consolidat poziția pe piață și a deschis noi oportunități pentru clienți și parteneri din întreaga Europă. 

Un element central al acestui succes este înțelegerea profundă a clienților și partenerilor din piețele în care activăm. În România, am lansat programul nostru de loialitate Zalando Plus, și am consolidat astfel relația cu clienții români, observând că tot mai mulți dintre ei explorează oferta noastră diversă din categoriile fashion, sport și îmbrăcăminte pentru copii.

Prin integrarea unor instrumente bazate pe inteligență artificială și a conținutului generat cu ajutorul AI, construim o experiență de cumpărături inspirațională, cu adevărat personalizată și conversațională, care reflectă stilul individual al fiecărui client.

Obiectivul nostru este să devenim o destinație de modă și lifestyle de referință, relevantă la nivel local, care inspiră și anticipează nevoile românilor. Aceasta este cheia succesului nostru și o bază solidă pentru creșterea în România.

