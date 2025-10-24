Prima pagină » Comunicate » PC Garage anunță Black Friday Devreme și prezintă primele produse cu reduceri

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de IT și electronice din România, dă startul campaniei Black Friday Devreme, dezvăluind și o parte din produsele care vor beneficia de reduceri atractive în perioada următoare.
24 oct. 2025, 12:55, Comunicate

Black Friday este una dintre cele mai așteptate perioade de cumpărături din an. Tradițional, are loc într-o singură zi din luna noiembrie, când comercianții oferă reduceri masive, în special la produse electronice și IT. Însă, de multe ori, entuziasmul cumpărătorilor depășește durata evenimentului: o zi nu este suficientă pentru toată lumea, iar stocurile se epuizează rapid, lăsând numeroși clienți fără produsele dorite.

Pentru a le oferi tuturor mai mult timp de alegere și o experiență de cumpărături mai relaxată, PC Garage a decis să dea startul campaniei de Black Friday mai devreme. Astfel, pasionații de tehnologie pot profita din timp de reduceri semnificative la o gamă variată de produse.

