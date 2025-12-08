SGS devine partener global cheie pentru EcoVadis

Grupul SGS – lider mondial în testare, inspecție și certificare a fost desemnat partener global cheie în consultanță al EcoVadis, standardul mondial pentru lanțuri de aprovizionare reziliente și sustenabile.

Faptul că a devenit partener acreditat în consultanță permite extinderea semnificativă a unor colaborări locale deja stabilite, care vor putea fi oferite de acum la nivel global, pentru a ajuta organizațiile să realizeze evaluări de sustenabilitate, să-și revizuiască scorurile și să-și îmbunătățească practicile ESG, de etică și de achiziții sustenabile.

