SGS devine partener global cheie pentru EcoVadis

Mișcări cheie menite să accelereze creșterea și să consolideze poziția Grupului SGS în domeniile Sustenabilitate și Încredere Digitală (Digital Trust)
08 dec. 2025, 14:47, Comunicate

Grupul SGS – lider mondial în testare, inspecție și certificare a fost desemnat partener global cheie în consultanță al EcoVadis, standardul mondial pentru lanțuri de aprovizionare reziliente și sustenabile.

Faptul că a devenit partener acreditat în consultanță permite extinderea semnificativă a unor colaborări locale deja stabilite, care vor putea fi oferite de acum la nivel global, pentru a ajuta organizațiile să realizeze evaluări de sustenabilitate, să-și revizuiască scorurile și să-și îmbunătățească practicile ESG, de etică și de achiziții sustenabile.

