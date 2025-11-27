Grupul SGS își întărește portofoliul global prin două achiziții strategice în zona emisiilor de carbon și a soluțiilor destinate încrederii digitale

Achiziția firmei franceze Sami

SGS a achiziționat pachetul majoritar în Sami, un start-up francez care oferă o platformă integrată de contabilizare a emisiilor de carbon, servicii ESG și consultanță. Sami are în portofoliu peste 1.500 de clienți corporativi și o echipă de aproximativ 45 de experți care vor deveni angajați SGS.

Prin această achiziție, SGS își consolidează competențele aferente IMPACT NOW, servicii care acoperă patru piloni strategici: Clima, Circularitate, Natură și ESG Assurance.

Grupul estimează că prin această achiziție va genera venituri suplimentare de cel puțin 600 milioane CHF din sustenabilitate până în 2027, comparativ cu 2023.

