Cameră multisenzor de la Axis cu inteligență artificială, care oferă imagini panoramice ultra-clare în medii dificile

AXIS Q3839-SPVE Panoramic Camera oferă 29 MP la 30 fps, cu acoperire orizontală de 180° și acoperire verticală de 90°, pentru imagini panoramice ultra-clare, fără zone moarte. Proiectată pentru medii extrem de dificile, este livrată într-o carcasă din oțel inoxidabil rezistent la coroziune (EN1.440 SS 316L) și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -50 °C și 55 °C (-58 ºF și 131 ºF), ceea ce o face ideală pentru supravegherea de mari suprafețe în medii marine, cum ar fi pe nave sau în porturi. Ușor de curățat și întreținut, este de asemenea certificată NSF/ANSI conform Standardului 169 (Special Purpose Food Equipment and Devices) pentru utilizare în facilități de procesare a alimentelor.

