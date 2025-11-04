Prima pagină » Comunicate » Axis Communications și partenerii săi de tehnologie prezintă soluții inovatoare la Smart City Expo World Congress 2025 din Barcelona

Axis Communications și partenerii săi de tehnologie prezintă soluții inovatoare la Smart City Expo World Congress 2025 din Barcelona

Axis Communications, lider global în soluții de supraveghere video și tehnologii de rețea, participă în calitate de Global Partner la evenimentul Smart City Expo World Congress (SCEWC), care începe de astăzi și se desfășoară timp de 3 zile până pe 6 noiembrie 2025 la Fira Barcelona.
Axis Communications și partenerii săi de tehnologie prezintă soluții inovatoare la Smart City Expo World Congress 2025 din Barcelona
Mediafax
04 nov. 2025, 18:15, Comunicate

Compania va prezenta modul în care soluțiile sale pot sprijini orașele în domeniile siguranței publice, mobilității urbane și monitorizării mediului, alături de o serie de parteneri de tehnologie de top, printre care Genetec, FF Group, Asura Technologies, Panomax, Sprinx, Townet, WaterView și WE-EF.

La standul Axis din Pavilionul 2, stand D121, vizitatorii pot explora cele mai recente inovații din portofoliul companiei, incluzând camere de rețea, radare, camere body-worn, soluții audio, control de acces și analiză video – toate concepute pentru a îmbunătăți siguranța cetățenilor, a optimiza mobilitatea urbană și a sprijini monitorizarea factorilor de mediu.

Citeşte comunicatul integral AICI