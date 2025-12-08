Poziția oficială a North Bucharest Investments

North Bucharest Investments colaborează cu organul de control pentru clarificarea situației. Compania și reprezentanții săi se află în deplină libertate și activitatea companiei continuă în mod obișnuit, iar toate operațiunile sunt derulate cu respectarea cadrului legal și a standardelor de guvernanță corporativă.

Materialele apărute în presă, în loc să respecte o prezentare corectă și verificată a informațiilor, denaturează și denigrează prin insinuări, nu protejează imaginea persoanelor și nu menționează clar sursele sau gradul lor de verificare. Publicarea unor informații neconfirmate creează aparența unor fapte stabilite și amplifică percepția publicului prin utilizarea elementelor de identificare într-o manieră neautorizată, inclusiv prin includerea de fotografii și elemente care țin de viața privată.

