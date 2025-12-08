Prima pagină » Comunicate » Poziția oficială a North Bucharest Investments

Poziția oficială a North Bucharest Investments

North Bucharest Investments respinge orice asociere a companiei cu afirmații speculative și concluzii premature apărute în spațiul public ca urmare a unor materiale care nu au la bază informații verificate. Compania își desfășoară activitatea în mod normal și își menține angajamentul față de clienți și parteneri în ceea ce privește profesionalismul, continuitatea și conformitatea cu legislația în vigoare.
Poziția oficială a North Bucharest Investments
Mediafax
08 dec. 2025, 15:38, Comunicate

North Bucharest Investments colaborează cu organul de control pentru clarificarea situației. Compania și reprezentanții săi se află în deplină libertate și activitatea companiei continuă în mod obișnuit, iar toate operațiunile sunt derulate cu respectarea cadrului legal și a standardelor de guvernanță corporativă.

Materialele apărute în presă, în loc să respecte o prezentare corectă și verificată a informațiilor, denaturează și denigrează prin insinuări, nu protejează imaginea persoanelor și nu menționează clar sursele sau gradul lor de verificare. Publicarea unor informații neconfirmate creează aparența unor fapte stabilite și amplifică percepția publicului prin utilizarea elementelor de identificare într-o manieră neautorizată, inclusiv prin includerea de fotografii și elemente care țin de viața privată.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Un tribunal din Beijing acordă despăgubiri de 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370 al Malaysia Airlines
G4media
Cele 3 zodii pentru care anul 2026 vine cu schimbări profunde. Pentru acești nativi va fi sezonul transformărilor
Gandul
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
Libertatea
Anticiclonul care va pune stăpânire pe România în decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion?
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor