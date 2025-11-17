North Bucharest Investments generează +30% vânzări la BHB Avenue în primele 3 săptămâni după Grand Opening House

În această perioadă a fost înregistrată și una dintre cele mai mari tranzacții din proiect: vânzarea unui penthouse de peste 1,2 milioane de euro, situat la etajul 7, cu 208 mp utili, o terasă spectaculoasă de 122 mp și trei locuri de parcare. Această achiziție reflectă interesul crescut al clienților pentru locuințe premium cu suprafețe ample, facilități integrate și poziționare strategică.

Zona Fabrica de Glucoză, care acum zece ani era încă neamenajată, a devenit astăzi unul dintre cele mai dinamice și sofisticate huburi rezidențiale ale orașului. Atragerea unei clientele cu venituri ridicate și orientare spre calitate transformă această zonă în principalul motor de creștere al pieței din nordul Bucureștiului.

Citeşte comunicatul integral AICI