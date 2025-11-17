Marea Britanie introduce interdicții de vize pentru statele care refuză repatrierea migranților

Autoritățile de la Londra pregătesc o schimbare radicală în sistemul de migrație, schimbare ce vizează statele care refuză să coopereze în privința repatrierii persoanelor aflate ilegal pe teritoriul britanic.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, urmează să anunțe luni schimbările din sistemul de migrație. Printre acestea se numără transformarea statutului de refugiat într-unul temporar și obligarea solicitanților să aștepte 20 de ani înainte de a putea aplica pentru stabilire permanentă.

În centrul noilor măsuri se află introducerea unor sancțiuni severe pentru Angola, Namibia și Republica Democrată Congo, trei state care au refuzat să primească peste 4.000 de migranți fără acte și infractori expulzați din Regatul Unit.

Sancțiunile ar putea ajunge de la suspendarea serviciilor de viză rapidă pentru diplomați și oficiali, până la interzicerea totală a vizelor pentru toți cetățenii lor.

„În Marea Britanie, respectăm regulile. Când am spus că vor exista sancțiuni pentru țările care nu primesc înapoi infractori și imigranți ilegali, am spus-o serios. Mesajul meu către guvernele străine de astăzi este clar: Acceptați întoarcerea cetățenilor voștri sau pierdeți privilegiul de a intra în țara noastră”, a transmis Mahmood.

Printre măsurile anunțate de ministra de Interne, se numără și modul în care instanțele britanice aplică Convenția Europeană a Drepturilor Omului (ECHR), în contextul ascensiunii electorală a partidului Reform UK care promovează o platformă anti-imigrație.

„Aceste reforme vor bloca apelurile nesfârșite, vor opri cererile de ultim moment și vor intensifica expulzările celor care nu au dreptul să fie aici”, a declarat premierul Keir Starmer, citat de Reuters.